Bolsonaro fará discurso de abertura em Fórum Econômico Mundial

Bolsonaro vai discursar na abertura do evento Ueslei Marcelino/Reuters - 19.01.2019

O presidente Jair Bolsonaro será o primeiro presidente latino-americano a discursar na sessão inaugural do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta terça-feira (22).

O discurso de Bolsonaro, que deve ter entre 30 minutos e 45 minutos, será uma espécie de apresentação do presidente à elite das finanças internacionais e à imprensa global. A sessão de abertura costuma ser acompanhada com atenção especial, já que dá o tom do evento. O fórum começa na segunda-feira à noite. A fala de Bolsonaro será a principal do primeiro dia de debates, na terça-feira (22).

Abertura comercial, reforma da Previdência e combate à corrupção estarão no centro do discurso, que também servirá para tentar desfazer uma imagem que, até agora, tem sido negativa no cenário internacional. Não serão permitidas perguntas após o discurso.

O presidente afirmou, em entrevista coletiva, que o discurso será curso, com o objetivo de reconquistar a confiança dos investidores.

Bolsonaro foi a Davos acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno.

O presidente pode discursar na terça em um painel sobre a crise na Venezuela, e tem até 45 minutos reservados para falar na sessão plenária do fórum às 11h30 de quarta-feira (23), no horário local, 8h30 em Brasília. Bolsonaro também pode discursar no painel O Futuro do Brasil, marcado para logo após a sessão plenária.

Na noite de terça, o presidente terá um jantar privado com os presidentes da Colômbia, Iván Duque; do Equador, Lenín Moreno; do Peru, Martín Vizcarra; e da Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Os cinco presidentes latino-americanos assistirão a uma apresentação do presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella.

Para quarta-feira (24), está prevista a participação do presidente num almoço de trabalho sobre a globalização 4.0, que trata da quarta revolução industrial proporcionada pela tecnologia e é o tema do Fórum Econômico Mundial neste ano. Em seguida, a comitiva retorna para Zurique, de onde embarca de volta para Brasília, chegando à capital federal na manhã de quinta-feira (25).

* Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo.