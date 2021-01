Bolsonaro faz exames de rotina em hospital e está bem, diz Planalto Presidente esteve no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele passou por seis operações nos últimos dois anos, após facada Bolsonaro realiza exames devido às últimas cirurgias e está bem, diz Planalto

O presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto Adriano Machado/ REUTERS 12.01.2021

O presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com o Palácio do Planalto, Bolsonaro está bem de saúde e se submeteu aos exames devido às últimas cirurgias.

Em setembro do ano passado, o presidente passou por um procedimento para a retirada de um cálculo da bexiga.

Foi a sexta cirurgia pela qual o presidente da República passou desde que levou uma facada durante a campanha presidencial, em 2018, apesar de a mais recente não estar relacionada ao crime, segundo o próprio chefe do Planalto.

Após os exames, Bolsonaro despachou no Palácio do Planalto conforme a agenda oficial.

