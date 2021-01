Bolsonaro faz exames de rotina no Hospital das Forças Armadas De acordo com a assessoria do Planalto, médicos avaliam evolução do quadro de saúde após cirurgias feitas pelo presidente

A- A+

Em setembro de 2020, presidente tirou cálculo na bexiga Adriano Machado/ REUTERS 12.01.2021

O presidente Jair Bolsonaro foi submetido a exames de rotina no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (14).

De acordo com o Planalto, os exames servem para verificar a evolução da saúde do presidente após as últimas cirurgias a que foi submetido.

Além de ao menos quatro cirurgias que precisou fazer após o atentado sofrido em setembro de 2018, quando levou uma facada, o chefe do Executivo teve de tirar um cálculo na bexiga no segundo semestre de 2020. Este último procedimento foi feito no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O Hospital das Forças Armadas é onde Bolsonaro costuma se tratar e foi lá, inclusive, que ele realizou os exames que constaram a infecção por covid-19, em julho de 2020.

O hospital militar obedece a protocolos de segurança específicos para atendimento a altas autoridades públicas e mantém o sigilo das informações dos pacientes.