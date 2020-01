Do R7, com informações da Agência Reuters

Bolsonaro faz exames no Hospital das Forças Armadas do DF Presidente da República deu entrada na unidade médica na noite desta quinta-feira (30) para a realização de exames médicos pré-agendados

Jair Bolsonaro realiza procedimentos agendados em hospital de Brasília (DF) GLEDSTON TAVARES/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na noite desta quinta-feira (30) para a realização de exames pré-agendados. A informação foi confirmada pela Record TV.

Bolsonaro esteve na unidade médica após visitar Minas Gerais e sobrevoou áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. O mandatário deixou o hospital andando, sem falar com os jornalistas.

Representantes da Presidência da República e ministros do governo não responderam quando procurados para comentar o motivo da ida do presidente ao hospital. Bolsonaro não tem compromissos oficiais marcados na agenda desta sexta-feira (31).

Uma fonte com conhecimento do assunto disse, sob condição de anonimato, que o presidente sentiu um mal-estar no abdome e por isso foi ao hospital. A equipe médica que o atende deverá decidir se trocará ou não uma tela colocada na região por causa de uma hérnia.

Hérnia

Desde setembro de 2018, quando sofreu um atentado a faca quando fazia campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro já passou por quatro cirurgias, a última delas para corrigir uma hérnia no local da facada, quando foi colocada uma tela no local.