Bolsonaro faz hoje 1ª reunião ministerial com equipe completa Encontro está marcado para acontecer na tarde desta quarta-feira (19), na Granja do Torto, em Brasília. A pauta da reunião não foi divulgada Bolsonaro se reúne com Mourão nesta quarta em Brasília

Brasil Thais Skodowski, do R7 com Agência Brasil

19/12/2018 - 05h00