Bolsonaro faz passeio de moto no Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro, que está em isolamento após ter diagnóstico positivo para a covid-19, fez uma passeio de moto nesta quinta-feira (23), no Palácio da Alvorada, em Brasília. Aparentando disposição, ele parou para conversar com alguns funcionários da limpeza que trabalhavam no local.

Nesta quinta, ele também cumpre uma agenda maior de compromissos por videoconferências em relação aos outros dias. Ele tinha marcado uma conversa por telefone com Andrzej Duda, presidente reeleito da Polônia. Em seguida, reunião por videoconferência com Mario Frias, secretário especial de Cultura do Ministério do Turismo.

O no final da tarde, outra reunião virtual com Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), além de Jorge Antonio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Desde que foi diagnosticado com covid-19, em 7 de julho, Bolsonaro tem aparecido falando ao celular e caminhando na frente do Palácio do Alvorada, residência oficial presidencial. O presidente já fez um quarto teste para a covid-19 que deu resultado positivo nesta quarta-feira (22).

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, Bolsonaro segue com "boa evolução de saúde".