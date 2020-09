Bolsonaro faz postagem para comemorar Independência do Brasil

Do R7, com Estadão Conteúdo

Bolsonaro fará pronunciamento à nação hoje à noite Carolina Antunes/PR - 04.09.2020

O presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem, na manhã desta segunda-feira (7), para comemorar a Independência do Brasil, data ocorrida em 1822 e lembrada todo dia 7 de Setembro.

Há algumas agendas oficiais previstas para essa segunda-feira, a fim de homenagear a data. O presidente participou do hasteamento da bandeira de manhã no Palácio da Alvorada.

Mais tarde, às 20h, Bolsonaro fará um pronunciamento, em rede nacional de rádio e televisão, para a população.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/JiTGope6gy — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 7, 2020

Alternativa ao desfile

Em substituição ao tradicional desfile do Dia da Independência, o presidente Jair Bolsonaro participou, na manhã desta segunda-feira, de um evento fechado no Palácio da Alvorada. A versão enxuta da cerimônia de 7 de Setembro contou com o hasteamento da bandeira nacional e uma breve apresentação da Esquadrilha da Fumaça por cerca de 10 minutos.

Para o evento da manhã, em frente ao Alvorada, foram convidadas algumas das principais autoridades de Brasília, como os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, além de ministros de Estado e chefes das Forças Armadas.

Com o desentendimento público entre Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara optou por não comparecer à comemoração. Segundo a assessoria de Maia, no entanto, o parlamentar não poderá participar porque estará no Rio no horário do evento. No ano passado, ele também não compareceu, porque estava em viagem ao Catar.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom), participaram da cerimônia apenas as autoridades convidadas e a imprensa. Apoiadores, porém, também estiveram no local para saudar o presidente.

Há um mês, o Ministério da Defesa determinou o cancelamento do desfile cívico e militar deste ano. Na portaria, o órgão destacou que, em razão da pandemia de covid-19, não é recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público.

No ano passado, Bolsonaro usou a data para tentar melhorar sua imagem e reagir a pesquisas que mostravam aumento da reprovação de sua gestão. Na véspera, ele conclamou as pessoas a saírem de verde e amarelo nas ruas, em uma demonstração de apoio. Nos últimos dias, o presidente tem citado mais o termo "patriotismo" em seus discursos.

No domingo (6), nas redes sociais, o presidente lembrou dos dois anos da facada que levou em Juiz de Fora (MG), na campanha de 2018. Bolsonaro fez agradecimentos e compartilhou o vídeo do momento do ataque.