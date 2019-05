Bolsonaro faz primeira viagem oficial ao Nordeste nesta sexta Presidente deve anunciar plano estratégico para o Nordeste e o 13º salário do programa Bolsa Família em eventos no Recife e em Petrolina Bolsonaro

Bolsonaro participará de eventos em Recife e Petrolina Edu Andrade/ Fatopress/ Estadão Conteúdo - 21.05.2019

O presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem oficial ao Nordeste nesta sexta-feira (24). Bolsonaro vai a Recife e a Petrolina, em Pernambuco. O governo vai anunciar o plano estratégico para o Nordeste e entregar empreendimentos do Minha Casa Minha Vida.

A expectativa é de que Bolsonaro também anuncie o 13º salário do programa Bolsa Família.

Durante live transmitida no Facebook na noite desta quinta-feira (23), o presidente afirmou que a medida irá levar aproximadamente mais de R$ 2,2 bilhões em dezembro de "extra" para a região Nordeste.

A visita começa por Recife, onde o presidente visitará, às 10h, o acervo do Instituto Ricardo Brennand. Em seguida, assistirá à "Orquestra Criança Cidadã" e, às 10h45, participará da reunião da Sudene (Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), no Instituto Ricardo Brennand.

Segundo a Sudene, os participantes do encontro vão definir uma proposta do Prdne (Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste) e o projeto de lei que vai criá-lo.

Bolsonaro deve ir ao Nordeste 'levar' o 13º do Bolsa Família

A porposta diz que o plano é um "esforço conjunto da Sudene, dos Estados de sua área de atuação, dos Ministérios e órgãos federais na definição de estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável, integrado e compatibilizado com as expectativas dos diferentes setores da sociedade”.

Além do projeto para os próximos 12 anos, há previsão de um reforço de R$ 2,1 bilhões no orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

Às 13h, Bolsonaro segue para Petrolina, onde vai participar da entrega de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, marcada para acontecer às 14h. A expectativa é que Bolsonaro já esteja no Rio de Janeiro (RJ) por volta das 18h.