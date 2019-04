Bolsonaro fecha acordos com Israel nas áreas de segurança e defesa

Acordos foram fechados em diferentes áreas Debbie Hill/ Associated Press/ Estadão Conteúdo - 31.03.2019

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta segunda-feira (01) que o Brasil e Israel firmaram seis acordos de cooperação nas áreas de segurança pública, questões relacionadas à ciência e tecnologia, defesa, serviços aéreos, saúde e medicina.

Segundo o presidente, no que se refere à segurança pública, os países firmaram parceria de prevenção e combate ao crime organizado.

"Com relação à defesa, o intuito é promover a cooperação entre as partes em matérias relacionadas a pasta. No que tange aos serviços aéreos, a intenção é concluir um acordo com o propósito de estabelecer e explorar serviços aéreos entre seus respectivos territórios", afirma em sua conta do Twitter.

Bolsonaro também garante que o acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai fortalecer a cooperação entre os países no uso de tecnologias avançadas, com a condução conjunta de novas pesquisas, programas e projetos.

Houve mais dois acordos nas áreas de saúde e medicina, que envolvem o Ministério da Saúde, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e a INCD (Autoridade Nacional de Cybersegurança de Israel).

Segundo ele, em breve vão fornecer mais informações sobre os acordos.