Bolsonaro festeja Dia da Amazônia ao lado de Salles: 'Mais brasileira'

Bolsonaro esteve no aeroporto de Congonhas (SP) hoje Carolina Antunes/PR - 05.09.2020

O presidente Jair Bolsonaro comemorou, neste sábado (5), o Dia da Amazônia ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em mensagem em uma rede social, Bolsonaro disse que a região é dominada por ONGs estrangeiras e prometeu levar desenvolvimento à região, habitada por milhões de brasileiros.

"O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. A Amazônia é nossa e nós vamos desenvolvê-la. Afinal de contas, lá existem mais de 20 milhões de brasileiros que não podem ficar desamparados. Parabéns a todos pelo dia da nossa Amazônia, Amazônia cada vez mais brasileira", disse.

Pouco antes, na gravação, o ministro do Meio Ambiente também falou. Salles cobrou os defensores da natureza a colaborar com o programa Adote um Parque do governo federal.

"O senhor [Bolsonaro] determinou o Adote Um Parque, para que quem quer ajudar de verdade, nas 132 unidades de conservação, ponha a mão no bolso, saia do campo de discurso e ajude de verdade", disse.

Salles também destacou as ações na região para desenvolver e preservar a Amazônia.

"Presidente, essa mensagem sua é importante. O seu governo valoriza o cuidado com as pessoas da Amazônia, o meio ambiente da Amazônia e por isso as medidas importantes que o senhor tem apoiado: a valorização das pessoas, do meio ambiente, a regularização fundiária, o zoneamento ecológico, a bioeconomia e o pagamento dos serviços ambientais do programa Floresta Mais", enumerou.

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e tem a maior biodiversidade do planeta. A maior parte da Amazônia está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta.