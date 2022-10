Bolsonaro garante reajuste acima da inflação para aposentados e servidores em 2023

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, afirmou nesta sexta-feira (21) que o governo federal dará um reajuste acima da inflação a aposentados e pensionistas e servidores públicos no ano que vem. Além disso, ele garantiu uma recomposição real para o salário mínimo em 2023.

O presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio em vídeo Evaristo Sá/AFP - 17.10.2022

"Consertamos a economia do Brasil. Estamos arrecadando muito. Assim sendo, a partir do ano que vem, a nossa garrantia de darmos a todos os aposentados e pensionistas um reajuste acima da inflação", disse o presidente.

"A mesma coisa no tocante aos servidores públicos: conceder, ano que vem, reajuste acima da inflação. E o valor do salário mínimo, como fica? Também será dado reajuste acima da inflação", declarou Bolsonaro, em vídeo divulgado pela campanha dele.

O presidente gravou o vídeo para desmentir os comentários de que o governo dele cogita desvincular o salário mínimo da inflação. "Todos vocês: não acreditem nessas mentiras da esquerda, que nunca fez nada por ninguém e quer apenas nos caluniar, mentir sobre essas questões."

Entrevista

Bolsonaro também afirmou nesta quinta-feira (20) que o governo federal vai aumentar o salário mínimo acima da inflação a partir de 2023.













































































Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7 Publicidade

“Se a inflação for 5%, vamos dar 6% no mínimo. Pode dar 7%, pode dar 8%. No mínimo, vai ter aumento real, que é mais do que a inflação. Isso está garantido. E, como é um governo que não tem corrupção, acaba você tendo meios de melhor atender a população”, disse Bolsonaro, em entrevista a um podcast.