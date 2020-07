Bolsonaro: Governador quer pacto por emprego e deixa Estado fechado Declaração foi um recado ao chefe do Executivo do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB); presidente conversou com apoiadores em frente ao Alvorada

Bolsonaro volta a defender reabertura Adriano Machado/Reuters - 22.07.2020

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta terça-feira (28) os governadores que mantêm as atividades econômicas de seus Estados fechadas por causa do medo de infecção pelo novo coronavírus.

A crítica desta vez foi direcionada ao chefe do Executivo do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

“Tem governador agora que quer que eu faça um pacto pelo emprego. Mas ele continua com o Estado dele fechado”, afirmou a apoiadores em referência ao ofício encaminhado por Flávio Dino na segunda-feira (27) pedindo que o presidente lidere um encontro com os representantes dos Estados, presidentes de confederações empresariais e centrais sindicais para a criação de um “Pacto Nacional pelo Emprego”.

A carta assinada por Flavio Dino, endereçada a Bolsonaro, sugere "planejar com urgência medidas para o cenário" de crescimento do desemprego no segundo semetre. Dino propõe, então, uma reunião liderada por Bolsonaro, com governadores, centrais sindicais e empresários a fim de evitar as demissões.

Carta enviada pelo governador Flavio Dino ao presidente Jair Bolsonaro Reprodução

