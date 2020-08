Bolsonaro inaugura espaço de lazer e turismo em visita a Belém Presidente foi recebido no Pará por apoiadores e participou da entrega da primeira etapa do Projeto Porto Futuro Bolsonaro inaugura espaço de lazer e turismo em visita a Belém

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou nesta quinta-feira (13) em Belém, no Pará, da inauguração da primeira etapa das obras do Porto Futuro, um espaço de lazer e turismo na região central da capital paraense.

Logo após a chegada a Belém, na manhã desta quinta, Bolsonaro passeou por entre apoiadores, que se aglomeraram na região central da cidade. Um outro grupo protestou contra o presidente.

Bolsonaro participa de cerimônia de inauguração do Porto Futuro em Belém Igor Mota/Futura Press/Estadão Conteúdo 13.08.2020

Bolsonaro participou da inauguração ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, e do prefeito da capital, Zenaldo Coutinho. Em seu discurso, o presidente citou as ações feitas pelo governo federal para o combate à pandemia de covid-19 em relação ao Pará.

"Destinamos só para o Estado do Pará para ações de combate à covid-19 R$ 2 bilhões. É um dos Estados, proporcionalmente, mais atendidos no combate ao vírus", disse. Ele citou ainda o envio de mais de 2 milhões de máscaras, 400 mil kits para testes e mais de 400 respiradores.

O presidente lembrou ações já feitas pelo governo pensando também no aspecto econômico do combate à pandemia: a rolagem de dívidas, o adiantamento de recursos e a compensação de perdas de ICMS e de ISS para estados e municípios. "Combatemos o desemprego lá atrás. Obras são importantes, sabemos. A vida não tem preço, mas o desemprego leva a depressão e leva à doença e morte."

Porto Futuro

O Porto Futuro abrange a área portuária de Belém e foi planejado pelo governador Helder Barbalho quando ele chefiou o Ministro da Integração Nacional, em 2016. O projeto foi orçado em R$ 34,5 milhões.

A obra foi começada em 2018, na gestão Michel Temer. Em seu discurso, Barbalho fez menção especial ao ex-presidente na inauguração deste quinta.

Quando concluído, o complexo terá restaurantes e áreas para realização de eventos, pistas de corrida e ciclismo, banheiros, playground, wi-fi grátis e um lago.