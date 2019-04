Bolsonaro inaugura hoje novo terminal do aeroporto de Macapá Infraero afirma que obra recebeu investimentos de R$ 166,4 milhões e é um dos principais empreendimentos do governo federal na Região Norte Aeroporto de Macapá

Bolsonaro saiu de Brasília às 8h desta sexta-feira (12) César Sales/AM Press & Images/Folhapress - 11.04.2019

O presidente Jair Bolsonaro partiu de Brasília às 8h desta sexta-feira (12) para Macapá, no Amapá, onde inaugura o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá, Alberto Alcolumbre.

A cerimônia está será às 11h. De acordo com a Infraero, a obra, que recebeu investimentos de R$ 166,4 milhões e é um dos principais empreendimentos do governo federal na Região Norte, vai oferecer melhores níveis de serviço, atendimento, conforto e segurança para os passageiros que chegam e partem da capital amapaense.

As novas instalações contam com uma área de 27,2 mil m² e poderão receber 5 milhões de passageiros por ano, duas vezes mais que a capacidade do antigo terminal.

A partir de agora, o aeroporto de Macapá terá condições de receber voos internacionais, a depender do interesse das empresas aéreas. O projeto entregue pela Infraero conta com áreas disponibilizadas para Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Vigiagro (Vigilância Agropecuária).

Nos primeiros 45 dias de operação do novo terminal, a Infraero vai monitorar o funcionamento de instalações e equipamentos, além de realizar serviços e reparos eventuais. O antigo terminal será fechado e demolido para ampliação do pátio de aeronaves.

Logo após a inauguração, Bolsonaro retorna a Brasília, onde chegará às 15h15.