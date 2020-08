Bolsonaro inclui Centro-Oeste em agenda de viagens

Visita de Bolsonaro ao Parque Nacional da Serra da Capivara (PI) Alan Santos/PR - 30.07.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irá incluir o Centro-Oeste em agenda de viagens pelo país. A previsão é de que o chefe do Executivo visite a cidade de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, na próxima terça-feira (18).

Na ocasião, Bolsonaro visitará o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque e, depois, acompanhará uma cerimônia de inauguração da Estação Radar de Corumbá, no aeroporto de Corumbá (MS).

O presidente falou com exclusividade ao R7 Planalto sobre o giro que tem feito pelo País.

"O objetivo é andar pelo Brasil, conhecer os seus problemas, estar em contato com o povo brasileiro e mostrar também que eu sou a prova viva que esse vírus é uma realidade e você tem que encarar".

Ele defendeu o cuidado com a população mais idosa ou com comorbidades, os grupos de risco.

"Vamos tomar cuidado com os mais idosos, quem tem comorbidades porque uma vez o vírus pegando nessas pessoas, as chances de óbitos crescem. Mas tem que encarar e tocar a vida porque pior que o vírus é o efeito colateral de políticas que não foram bem sucedidas em grande parte do Brasil."



Bolsonaro visita São Paulo nesta quarta-feira (12). O presidente irá acompanhar a partida da comitiva de ajuda ao Líbano. No último dia 4, a capital, Beirute, sofreu uma megaexplosão, que deixou mais de 200 mortos. O ex-presidente Michel Temer estará em um dos aviões para a missão, que deve durar pouco mais de 24 horas.

Na quinta-feira (13), Bolsonaro embarcará para Belém (PA), onde inaugurará o Porto Futuro, projeto iniciado em março de 2018 e conta com obras de infraestrutura. Nos dias seguintes, 14 e 15, o presidente estará no Rio de Janeiro. Na segunda (17), por sua vez, seguirá para Barra dos Coqueiros, em Sergipe.