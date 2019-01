Bolsonaro indica outro militar para gerência da Petrobras

Bolsonaro indica militar para Petrobras Adriano Machado/Reuters - 5.12.2018

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para anunciar mais um nome militar para a Petrobras. Após a polêmica com a indicação do amigo do presidente e capitão-tenente da reserva da Marinha Carlos Victor Guerra Nagem, agora Bolsonaro anunciou o tenente da reserva Marcelo Dias para a gerência de inteligência da petroleira.

Pelo Twitter, Bolsonaro disse que Dias é concursado e "foi retirado por Miki dessa mesma função em 2018". Regina Miki ocupava o posto que será de Nagem e foi classificada como "petista" pelo presidente da República que publicou uma foto em que a ex-funcionária estaria com um grupo de pessoas segurando cartazes da campanha eleitoral de Dilma Rousseff.

O capitão Nagem, funcionário da Petrobrás, ocupará a vaga da petista Regina Miki (foto) na Chefia de Segurança.

Para a Gerência de Inteligência foi indicado o Ten R/2 Marcelo Dias (também concursado) que foi retirado por Miki dessa mesma função em 2018.

Parabéns Petrobrás! pic.twitter.com/tRAryhPprU — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 11 de janeiro de 2019

