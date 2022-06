Bolsonaro inicia viagem pelo Nordeste nesta quinta-feira

A- A+

O presidente Jair Bolsonaro Isac Nóbrega/PR - 20.6.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve viajar, nesta quinta-feira (23), para uma série de compromissos oficiais no Nordeste. Na região, o chefe do Executivo visitará ao menos três cidades: Caruaru (PE), João Pessoa e Campina Grande (PB).

Bolsonaro deve comparecer a uma festa local na cidade de Caruaru (PE) na quinta-feira, às 20h. Nesta sexta-feira (24), às 10h, visitará João Pessoa para participar da entrega de dois residenciais. Às 19h, comparecerá a uma festa local na cidade de Campina Grande (PB).

Já no sábado (25), Bolsonaro estará em Balneário Camboriú (SC), onde se encontrará com empresários e pastores.

A última vez que o presidente da República esteve no Nordeste foi no último dia 17. Na ocasião, Bolsonaro participou de uma cerimônia alusiva ao programa Internet Brasil e da entrega de títulos de propriedade de terra em Natal. O chefe do Executivo passeou de moto, conversou com apoiadores e discursou para o público presente.

Bolsonaro falou sobre as ações de seu governo para o Nordeste, em especial a transposição do rio São Francisco. Ao lado do ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ambos de origem potiguar, ele citou a possibilidade de criar usinas de energia no litoral de cidades da região.