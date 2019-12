Bolsonaro institui 'Dia do Rodeio' na mesma data do 'Dia dos Animais' Presidente já havia sancionado lei para reconhecer rodeio, vaquejada e laço como expressões artísticas e esportivas e manifestações culturais nacionais

Bolsonaro já reconheceu rodeio, vaquejada e laço como expressões esportivas Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro sancionou na quarta-feira (4) uma lei que institui o Dia Nacional do Rodeio.

A data será comemorada em 4 de outubro, a mesma em que é comemorado o Dia Mundial dos Animais.

A sanção da lei 13.922/19 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 5, quando entrou em vigor.

A proposta foi aprovada no Congresso Nacional enquanto projeto de lei, com autoria do deputado federal Capitão Augusto (PL/SP).

Em ofício enviado à presidência do Senado, o parlamentar explica que escolheu 4 de outubro "em alusão ao Dia (Mundial) dos Animais.

Em setembro, Bolsonaro já havia sancionado uma alteração em uma lei de 2016 para reconhecer o rodeio, a vaquejada e o laço "como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais" e elevar "essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro".

