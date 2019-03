Bolsonaro irá a SP para última revisão de cirurgia feita em janeiro Presidente passou por um procedimento de retirada da bolsa de colostomia, colocada depois do atentado que sofreu em setembro do ano passado

Bolsonaro foi operado em janeiro para retirar uma bolsa de colostomia Reprodução/Twitter - 10.2.2019

O presidente Jair Bolsonaro viajará a São Paulo, na próxima quarta-feira (27), para fazer a última revisão pós-operatória no Hospital Albert Einstein.

A informação foi confirmada pelo porta-voz da Previdência, Otávio do Rêgo Barros, na noite desta segunda-feira, 25. Entre janeiro e fevereiro, Bolsonaro ficou 17 dias internado e recebeu alta no dia 13 de fevereiro, após cirurgia de reconstrução do aparelho intestinal e retirada da bolsa de colostomia.

Em São Paulo, Bolsonaro também vai visitar o projeto científico que investiga o uso de grafeno, da Faculdade Mackenzie. De acordo com o porta-voz, a proposta é "importante" para Bolsonaro porque o projeto também ocorre em universidades militares, como o Instituto Militar de Engenharia (IME).

