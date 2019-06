Bolsonaro irá se reunir com Trump e Macron durante o G20 no Japão Presidente brasileiro embarcou para Osaka, no Japão, na terça (25). Reunião de líderes das 20 maiores economias do mundo ocorre nesta sexta (28) Bolsonaro irá se reunir com Trump e Macron

Em Osaka, no Japão, Bolsonaro irá se encontrar com Trump pela segunda vez Kevin Lamarque/Reuters

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) irá participar pela primeira vez de um encontro do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, que acontece a partir de sexta-feira (28) em Osaka, no Japão. O líder brasileiro também irá se encontrar pela segunda vez com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e com Emannuel Macron, da França.

Bolsonaro embarcou na noite desta terça-feira (25) para Osaka e sua chegada está prevista para 13h35 desta quinta-feira (27). O próximo compromisso do presidente é no dia seguinte, na sexta (28), às 8h50, em audiência com o secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), José Angel Gurría Treviño, seguida de outra audiência com o presidente do Banco Mundial, David Malpass. Depois, o líder brasileiro recebe troféu de dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil.

Às 10h, a chegada de Bolsonaro ao Centro de Convenções Intex. Cerca de 15 minutos, o registro de fotografia com os líderes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), grupo de países de mercado emergente em relação ao desenvolvimento econômico, seguida de uma reunião com os mesmos. Em seguida, às 11h50 está prevista a fotografia dos líderes do G20. Depois, a reunião entre os presidentes e primeiros-ministros sobre economia digital.

A primeira reunião bilateral irá ocorrer às 14h25 com Emmanuel Macron, presidente da França. Quase uma hora depois, a próxima reunião bilateral, desta vez com Donald Trump. Essa é a segunda vez que os dois líderes se encontram. A primeira vez ocorreu em março, quando o americano recebeu Bolsonaro na Casa Branca, nos Estados Unidos.

No sábado (29), Bolsonaro terá um encontro do Grupo de Lima a margem da cúpula de líderes do G20 — Grupo de Lima é um agrupamento de líderes de países das Américas formado em 2017 com o objetivo de discutir a situação na Venezuela. Em relação a Venezuela, Bolsonaro apoia o autoproclamado presidente Juan Guaidó, líder oposicionista de Nicolás Maduro.

Terá, também, uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Às 9h40, o presidente brasileiro irá participar de uma reunião do G20 sobre empoderamento das mulheres, seguida de uma terceira sessão plenária dos líderes mundiais. Mais tarde, Bolsonaro irá se encontrar, bilateralmente, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e, depois, com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien-Loong. Por volta de 18h, o retorno ao Brasil.