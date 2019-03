Bolsonaro já embarcou rumo a SP para última revisão pós-operatória Avião do presidente decolou pouco antes das 12h30 de Brasília para São Paulo. Planalto não confirmou se ele participará de outros compromissos Bolsonaro já embarcou rumo a SP para última revisão pós-operatória

Bolsonaro passa por exames nesta quarta em SP Adriano Machado/Reuters - 8.3.2019

O avião do presidente Jair Bolsonaro decolou pouco antes das 12h30 desta quarta-feira (27) de Brasília para São Paulo, onde ele fará a última revisão pós-operatória no Hospital Albert Einstein, no período da tarde.

Entre janeiro e fevereiro, Bolsonaro ficou 17 dias internado após cirurgia de reconstrução do aparelho intestinal e retirada da bolsa de colostomia. A última revisão médica ocorreu duas semanas depois da operação, no dia 27 de fevereiro.

Até o momento, o Palácio do Planalto não confirmou se Bolsonaro participará de outros compromissos na capital paulista. Inicialmente, havia previsão de que Bolsonaro visitasse projeto científico que investiga o uso de grafeno, da Faculdade Mackenzie, porém esta parte da agenda não irá mais acontecer.

