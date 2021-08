Bolsonaro já fala em outras alternativas para voto impresso

Brasil | Do R7

O presidente Jair Bolsonaro já fala sobre alternativas ao voto impresso Reprodução/Youtube

Após admitir que a PEC do Voto Impressso não deverá ser aprovado na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro disse que existem outras alternativas para a proposta, que está prevista para ser votada nesta terça-feira (10). Sem citar quais seriam essas alternativas, ele comentou sobre a votação com apoiadores no final da tarde desta segunda-feira (9), na chegada ao Palácio da Alvorada, em Brasília.

"Amanhã o Congresso decide, mas tem outros mecanismos para a gente colaborar para que não haja suspeita. Está prevista amanhã a votação, não sei o que vai acontecer, mas vamos em frente", afirmou o presidente.

Bolsonaro já havia afirmado pela manhã que o voto impresso seria derrotado na Câmara. O presidente foi questionado por um repórter da rádio Brado, de Salvador (BA), sobre a chance de a proposta passar no Congresso e descartou qualquer chance de aprovação. "Se não tivermos uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares", disse em entrevista à rádio Brado, da Bahia.

A PEC tem sido motivo para declarações antidemocráticas e ameaças do presidente. A proposta já foi derrotada na comissão especial que avaliava o tema, mas, mesmo assim e diante da insistência de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu levar a questão para o plenário, em que será votada pelos 513 deputados.