Bolsonaro lamenta derrota de decreto de armas no Senado Presidente pediu que a Câmara dos Deputados salve a medida que foi uma das suas principais bandeiras de campanha Decreto de armas

Decreto foi derrotado por 47 votos a 28 Marcos Corrêa/PR - 18.06.2019

O presidente Jair Bolsonaro lamentou na noite de terça-feira (18) a decisão do Senado de derrubar o decreto editado por ele para flexibilizar as regras de posse e porte de armas, e pediu que a Câmara salve a medida que foi uma das suas principais bandeiras de campanha.

"Por 47 a 28, o Senado derrota nosso Decreto sobre CACs e Posse de Armas de Fogo. Esperamos que a Câmara não siga o Senado, mantendo a validade do nosso Decreto, respeitando o Referendo de 2005 e o legítimo direito à defesa", disse Bolsonaro em publicação no Twitter. A sigla CAC refere-se às categorias Caçador, Atirador, Colecionador de armas.

"Quem deixa de ter acesso a armas de fogo com leis de desarmamento, o cidadão que quer apenas se proteger ou o criminoso, que, por definição, não segue as leis? O direito à legítima defesa não pode continuar sendo violado! Nem todo mundo possui condição de ter seguranças armados", acrescentou.

Dos EUA ao Brasil, como presidentes tentam governar sem Congresso

Os senadores decidiram por 47 votos a favor e 28 contrários aprovar projeto que susta o polêmico decreto, e a matéria vai agora para a Câmara dos Deputados.

O governo trabalhou pela manutenção dos efeitos do decreto, que ganhou holofotes nos últimos dias. Desde o fim de semana, Bolsonaro tem utilizado seu perfil do Twitter e dado várias declarações a favor do decreto.

Copyright © Thomson Reuters.