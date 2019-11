Bolsonaro lamenta morte de Gugu: 'Levou alegria aos lares brasileiros'

Presidente Jair Bolsonaro lamenta morte de Gugu Liberato Paulo Lopes/Agência Estado/ Reprodução Instagram

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para lamentar a morte do apresentador Gugu Liberato. O chefe do Executivo escreveu no microblog que o "país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva". Bolsonaro reforçou ainda que, por décadas, o comunicador levou não só informação, mas também "alegria aos lares brasileiros".



O apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, morreu nesta sexta-feira (22), em Orlando, nos Estados Unidos. O comunicador da Record TV estava internado desde quarta no hospital Orlando Health, quando sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça.

A informação foi confirmada em nota assinada por familiares e funcionários de Gugu e divulgada pela assessoria de imprensa do apresentador.

"Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), aos 60 anos, em Orlando, Florida, Estados Unidos", diz o texto.

O texto diz ainda que não há informações sobre o traslado do corpo para o Brasil. "Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido".

A família autorizou a doação de todos os órgãos, como era um desejo dele.