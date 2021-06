Bolsonaro leva prefeito de Chapecó na garupa em nova motociata Presidente e seus apoiadores passam pelas ruas do centro da cidade do interior catarinense e são ovacionados por moradores

Bolsonaro faz terceiro passeio de moto, agora em SC Isac Nóbrega/PR - 26.06.2021

O presidente Jair Bolsonaro faz neste sábado (26) mais um passeio de motocicleta ao lado de seus apoiadores. Dessa vez, em Chapecó, interior de Santa Catarina.

O presidente postou o vídeo (abaixo) de parte da motociata em suas redes sociais. Ele leva na garupa o prefeito da cidade, João Rodrigues (PSD).

João Rodrigues é um político bastante citado por Bolsonaro em suas lives por ser um dos prefeitos que aderiram abertamente ao tratamento precoce contra a covid-19.

Esta é a terceira motociata que tem a presença do presidente em menos de um mês. A primeira ocorreu no dia 28 de maio, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a presença do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o que o levou à reconvocação do general do Exército à CPI da Covid.

Há duas semanas, no dia 12, Bolsonaro voltou a realizar o comício, em passeio com apoiadores nas ruas da cidade de São Paulo. Ele acabou multado junto com outros ministros do governo pela não utilização de máscara. O ato custou R$ 1,2 milhão em policiamento ao governo estadual de São Paulo.