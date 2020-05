Bolsonaro lidera corrida para eleições de 2022, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR - 30.04.2020

O presidente Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, segundo uma pesquisa divulgada neste sábado (2) pelo instituto Paraná Pesquisas.

Bolsonaro fica a frente de nomes como o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, do PT, de governadores como João Doria (PSDB), de São Paulo, e Wilson Witzel (PSC), do Rio, além do ex-ministro da Segurança, Sergio Moro.

A pesquisa foi realizada em todos os estados do país entre os dias 27 e 29 de abril. Foram ouvidas 2.006 pessoas. A margem de confiança é de 95%, e a margem de erro de aproximadamente 2% para mais ou para menos.

No primeiro cenário, Bolsonaro teria 27% das intenções contra 18,1% de Moro. No segundo, considerando uma hipotética candidatura de Lula, que hoje não poderia concorrer em razão de condenações na Justiça, o presidente teria 26,3% dos votos contra 23,1% do petista.

E na terceira situação, Bolsonaro obteria o maior percentual de votos, 29,1%, a frente de nomes como Haddad (15,4%), Ciro Gomes (11,1%), Luciano Huck (8,1%) e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (6,8%).