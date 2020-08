Bolsonaro lidera intenções de voto para a Presidência em 2022

Do R7

Bolsonaro teria 33% dos votos se a eleição fosse hoje Adriano Machado/Reuters - 05.08.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022. De acordo com um pesquisa divulgada pelo PoderData, Bolsonaro seria o preferido de 33% dos eleitores se a eleição fosse hoje.

Bolsonaro aparece 24 pontos percentuais a frente do segundo colocado, Fernando Haddad (PT), citado por 14% dos entrevistados. Na sequência, aparece o ex-ministro Sérgio Moro (sem partido), com 10% das menções.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) soma 6% das citações e Luiz Henrique Mandetta (DEM), com 5%. Completam a lista o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) foi lembrado por 4% dos entrevistados e o governador do Maranhão, Flavio Dino, tem 3% das intenções de voto.

A pesquisa mostra ainda que 12% votariam em branco ou nulo se o primeiro turno do pleito fosse hoje. Outros 6% ainda não sabem quem escolheriam.

O levantamento do PoderData foi realizado a partir de 2.500 entrevistas em 512 municípios feitas entre os dias 3 e 5 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.