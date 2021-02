Bolsonaro ligou para Rodrigo Pacheco após vitória no Senado Senador foi eleito presidente para biênio 2021-2022. Em discurso de posse, reafirmou independência da Casa Legislativa

Brasil | Plínio Aguiar, do R7 em Brasília

A- A+

Momento em que Pacheco fala com Bolsonaro Joédson Alves/EFE - 01.02.2021

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), telefonou na tarde desta segunda-feira (1º) para parabenizar o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleito presidente do Senado Federal minutos antes da ligação.

Assim que Pacheco terminou seu discurso de posse no plenário da Casa, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) entregou seu telefone para o novo presidente do Senado, que conversou com o presidente Bolsonaro.

“Na verdade no momento em que terminei o meu discurso no plenário do Senado, o senador Flávio Bolsonaro passou o telefone pessoal dele que estava na linha o presidente da República, que fez a saudação de congratulações e eu agradeci”, afirmou Pacheco.

“Foi o único contato que eu tive com o presidente. Vamos buscar já uma agenda imediata com o presidente da Câmara e com o presidente da República para alinhar estratégias comuns”, acrescentou.