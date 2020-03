Bolsonaro lista 28 medidas tomadas pelo governo contra o coronavírus Após reunião com prefeitos do país, presidente da República usou o Twitter para divulgar decisões tomadas por sua equipe em diversas áreas

Bolsonaro divulga 28 medidas do governo Alan Santos/PR - 10.03.2020

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou seu Twitter neste domingo (22) para listar 28 medidas que já foram tomadas por sua equipe de governo no esforço nacional para combater o avanço do coronavírus.

Bolsonaro havia acabado de deixar uma reunião virtual com prefeitos do país, na qual reforçou a necessidade de cumprirem as ações para evitar a proliferação do vírus.

Entre as principais medidas estão um pacote de R$ 147 bilhões para reduzir os efeitos da crise, liberação de R$ 450 milhões para instituições de ensino comprarem álcool gel e produtos de higiene, suspensão de visitas em presídios federais, substituição de aulas presenciais por remotas, restrição à entrada de estrangeiros por fronteiras do país e reforço do quadro de saúde com a contratação de 5 mil médicos para combaterem a covid-19 no país.