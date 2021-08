Bolsonaro mantém ataque ao TSE e fala em fraude em 2022 Presidente disse que, se o voto impresso não for implementado no Brasil, haverá uma fraude nas eleições de 2022

O presidente Jair Bolsonaro, durante assinatura do projeto Água nas Escolas Reprodução/TV Brasil

O presidente Jair Bolsonaro manteve nesta segunda-feira (2) o ataque ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, em discurso durante evento de assinatura do acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas, que vai construir 2 mil cisternas em escolas do Nordeste. Bolsonaro falou que, se o voto impresso não for implementado no Brasil, haverá uma fraude nas eleições de 2022.

“Porque um não quer eleições democráticas e voto impresso, temos que abaixar a cabeça? Estão com medo de quê? Qual é o poder do presidente do TSE de ir para dentro do Parlamento e rapidamente fazer a cabeça de várias lideranças partidárias para não ter o voto impresso", votou a falar o presidente Bolsonaro.

"O que leva à conclusão de que houve fraude são os indícios. Teremos uma farsa no ano que vem? Ou uma eleição marcada por suspeição? Exatamente os que tiraram o cara da cadeia são os que vão contar os votos numa sala secreta", disse o presidente, se referindo ao ex-presidente Lula.

Minutos antes, no discurso de abertura dos trabalhos do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu um recado a Bolsonaro, ao afirmar que a independência entre os Poderes não implica impunidade. Ele destacou que o relacionamento entre Executivo, Legislativo e Judiciário pressupõe "freios e contrapesos" em alinhamento com os valores constitucionais. "Porém, harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições", disse.

Mais cedo, Luís Roberto Barroso e ex-presidentes do TSE divulgaram uma carta condenando as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral.

Água nas Ecolas

O projeto vai construir 2 mil cisternas em 3 mil escolas públcas rurais e de periferia do Nordeste sem acesso à rede pública de abastecimento. Serão investidos inicialmente R$ 60 milhões de recursos disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, BNDES e Fundação Banco do Brasil, que vão beneficiar 100 mil alunos.