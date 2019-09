Carolina Vilela, do R7*, e Daniella Laso, da Record TV

Bolsonaro mantém dieta líquida e fisioterapia no hospital, diz boletim Presidente, que enfrentou 4ª cirurgia, deverá ter dieta cremosa até amanhã. Ele tomou 'puxão de orelhas' do médico após pedir para ir a jogo do Palmeiras Bolsonaro passa a se alimentar com dieta pastosa pela 1ª vez

Bolsonaro passou pela quarta cirurgia após a facada Reprodução/Twitter @jairbolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, apresenta melhora clínica progressiva, de acordo com boletim médico divulgado neste sábado (14). Bolsonaro continua internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O anúncio foi feito pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rego Barros, que estava acompanhado do médico Antônio Macedo, cirurgião-chefe da equipe e responsável pela quarta cirurgia de Bolsonaro, que ocorreu no último domingo (8).

Segundo o boletim, o presidente da República permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais. A fisioterapia respiratória e motora foram mantidas e as visitas seguem restritas.

O médico explicou que Bolsonaro, a partir de agora, está sem restrição de volume na dieta líquida. "Talvez hoje no fim do dia ou amanhã, a gente vá para uma dieta cremosa", disse Macedo.

Questionado se o presidente tem outro problema de saúde que atrasa a recuperação, Macedo falou que "em todas as cirurgias que fizemos, houve um retardo na recuperação, mas, quando ele retorna, vai rápido".

O cirurgião-chefe também explicou que havia bastante aderência quando a equipe fez a cirurgia em Bolsonaro. "Ele evoluiu bem. O coração está perfeito, a saúde [está] perfeita. Houve melhora significativa de movimentos intestinais", detalhou.

Macedo disse ainda que o presidente voltará a ter uma vida normal quando sair do hospital. "Na cirugia de janeiro, usamos a mais famosa substância para evitar aderência. [...] Ele estava com vida normal após cirurgia. O que vai ocorrer novamente, quando for liberado pela equipe médica."

O porta-voz da Presidência informou ainda que Bolsonaro tomou um puxão de orelhas da equipe médica porque queria ir ao jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, na noite deste sábado.

Quanto ao cenário político, Rego Barros disse que, na ausência de Bolsonaro em Brasília, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) está fazendo interlocução com congressistas para as próximas votações importantes e que interessam ao governo.

Veja o boletim médico na íntegra:

O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua apresentando melhora clínica progressiva. Permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais. Aceitou muito bem a dieta líquida e segue com alimentação parenteral (endovenosa). Mantida fisioterapia respiratória e motora, deambulando pelo corredor. As visitas seguem restritas.

Quarta cirurgia

Desde a última sexta-feira (13), o presidente já estava recebendo uma dieta líquida e havia retirado a sonda nasogástrica.

Conforme informou o Planalto, Bolsonaro já não reclamava mais de dor e "está se sentindo bem".

A previsão é que o presidente da República receba alta em três ou quatro dias. Com isso, o vice-presidente General Mourão continuará no exercício da Presidência até, pelo menos, a próxima segunda-feira (16).

