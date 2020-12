Bolsonaro marca um gol em jogo beneficente na Vila Belmiro

A- A+

Presidente Jair Bolsonaro chuta com o pé esquerdo para marcar um gol em jogo beneficente Amanda Perobelli/Reuters - 28.12.2020

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira (28) do jogo beneficente Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos. Ele compartilhou uma foto em suas redes sociais sobre o evento, que vai arrecadar alimentos e brinquedos para doação. Bolsonaro fez um gol de pé esquerdo ao receber um passe na pequena área, e deixou o campo após comemorar o gol.

O presidente viajou para o Guarujá, onde deverá passar o réveillon e ficar até o dia 4 de janeiro. Desde que assumiu a Presidência, Bolsonaro se hospedou no Forte dos Andradas por sete vezes. Somente em 2020, esse foi o local de descanso escolhido pelo presidente no carnaval em fevereiro; no dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e no feriado de Finados, em 2 de novembro.

- Hoje, às 16 horas, participarei do jogo beneficente "Natal Sem Fome", na Vila Belmiro/Santos/SP. pic.twitter.com/KxiGHtNOuJ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2020

Assim como costuma fazer nos finais de semana em Brasília, nas viagens ao Guarujá o presidente circulou pelas cidades da Baixada Santista. Assim como as demais regiões paulistas a Baixada Santista está em fase amarela e voltará à fase vermelha nos dias 1, 2 e 3 de janeiro. Nesses dias, apenas os serviços essenciais poderão funcionar.

Na semana passada, Bolsonaro se hospedou no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. O presidente viajou com o filho Carlos Bolsonaro (vereador reeleito no Rio de Janeiro) e o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Junior. Além de sair todos os dias para pescar em alto mar, o chefe do Executivo promoveu um jantar com empresários da região e se encontrou com apoiadores.