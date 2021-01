Bolsonaro mergulha no mar no meio de banhistas em Praia Grande Presidente estava em barco e mergulhou na frente da praia, onde foi saudado por frequentadores. A cidade manteve a orla aberta durante o feriado

Bolsonaro acena para banhistas antes de mergulhar no mar em Praia Grande Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro tomou banho de mar no meio de banhistas na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, nesta sexta-feira, feriado de 1º de janeiro. Ele estava em um barco, acompanhado pelos seguranças, e mergulhou no mar em frente à praia, onde foi saudado pelos frequentadores que estavam no local.

Uma aglomeração tanto na água como na areia se formou junto ao presidente assim que ele caiu no mar. Praia Grande, diferentemente de outros municípios do litoral de São Paulo, não fechou as praias durante o feriado do fim do ano, como medida de restrição para evitar contágio da covid-19.

O presidente está hospedado no Guarujá, onde passou o réveillon e deverá ficar até o dia 4 de janeiro. Na segunda-feira (28), ele participou de jogo beneficente Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos.

Desde que assumiu a Presidência, Bolsonaro se hospedou no Forte dos Andradas por sete vezes. Somente em 2020, esse foi o local de descanso escolhido pelo presidente no carnaval em fevereiro; no dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; e no feriado de Finados, em 2 de novembro.