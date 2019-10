Bolsonaro minimiza crise e diz que 'por enquanto' fica no PSL

"Por enquanto, eu continuo no PSL", disse Bolsonaro Adriano Machado/Reuters - 03-10.2019

O presidente Jair Bolsonaro minimizou a crise com o PSL e afirmou nesta quarta-feira (9) que “por enquanto” continua no partido.

“Por enquanto, eu continuo”, afirmou ao sair do Palácio do Planalto e ser abordado por jornalistas. “Não tem crise. Briga de marido e mulher, de vez em quando acontece. Tudo bem.”

Apesar de negar a crise, o presidente recebeu nesta quarta, fora da agenda, um grupo de deputados do partido que tem formado uma dissidência contra o presidente da sigla, deputado Luciano Bivar.

Ao sair do encontro, os advogados Admar Gonzaga, ex-ministro do TSE, que tem atuado como conselheiro do presidente, e Karina Kufa, advogada pessoal de Bolsonaro, afirmaram que ele está “desconfortável” no PSL e acusaram o partido de falta de transparência.

Bolsonaro negou que tenha problemas com o partido. “O problema não é meu, o pessoal quer um partido diferente, atuante. Este partido está estagnado”, afirmou. “Não tem crise, não tem o que alimentar. Não tem confusão nenhuma.”

Na terça-feira, o presidente ajudou a alimentar a crise que vem crescendo no PSL ao dizer a um apoiador, na frente do Alvorada, que esquecesse o partido e seu presidente, Luciano Bivar, que estaria “queimado”.

Agora, o presidente deu outra explicação para a questão.

“Falei para o garoto: ‘Esquece o PSL.’ Por quê? Ele é pré-candidato a vereador, se começar a falar em partido é campanha antecipada, isso que eu falei para ele.”, afirmou.

