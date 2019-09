Bolsonaro mostra incômodo com possíveis nomeações feitas por PGR

Mandato de Dodge termina em outubro deste ano José Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse ter recebido notícias de que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tem feito nomeações para cargos no órgão a partir de outubro, quando termina o mandato da procuradora. O presidente demonstrou incômodo com isso e disse que o fato pode pesar em sua decisão sobre reconduzir ou não Raquel ao cargo.

Bolsonaro recebe lista tríplice para substituir Raquel Dodge na PGR

"Supondo que ela não seja reconduzida, vão chegar o novo PGR num ministério montado, com mandato. Não sei se é legal ou não isso, mas não posso ter um PGR que chega lá e não pode mexer em nada", afirmou.

Ele disse que tem "carinho, consideração e estima" por Raquel, mas disse esperar que as notícias sobre as nomeações "não sejam verdade". "Que vai ter algum peso na decisão sobre o novo PGR vai, não tem a menor dúvida. Quero um PGR com a bandeira do Brasil em uma mão e a Constituição em outra, não é nada para mim é para o Brasil", afirmou.

Ele voltou a dizer que não quer um "xiita ambiental" na PGR e disse que também não deseja alguém que "interfira no corte de cabelo de aluno de colégio militar".

