Bolsonaro não apresenta febre e ingere caldo de carne, diz Planalto

O presidente Jair Bolsonaro dormiu bem e passou a noite sem febre, informou na manhã desta sexta-feira (8) a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Ele também ingeriu caldo de carne.

De acordo com o Planalto, acompanham o presidente a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro. O boletim médico de quinta-feira informava que as visitas seguiam restritas.

O presidente foi diagnosticado com pneumonia, após apresentar febre (38ºC) na noite de quarta-feira (6). De acordo com o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, o quadro é sutil e leve, mas deve fazer com que o presidente permaneça no hospital por mais, pelo menos, "cinco a sete dias".

Por meio do Twitter, nesta sexta-feira (8), Bolsonaro contou que voltou a comer e postou uma foto em que aparece com uma gelatina na mão.

"Nas últimas horas, tive o prazer de voltar a comer. Ontem pela noite, um caldo de carne e hoje, uma boa gelatina. Estou feliz, apesar de não ser aquele pão com leite condensado kkkk. Bom dia a todos!"

Nas últimas horas tive o prazer de voltar a comer. Ontem pela noite um caldo de carne e hoje uma boa gelatina. Estou feliz, apesar de não ser aquele pão com leite condensado kkkk. Bom dia a todos!  pic.twitter.com/VqFc7YYfR2 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 8, 2019

