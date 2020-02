Bolsonaro não descarta visita a brasileiros repatriados da China Voo com os 31 resgatados deve chegar na madrugada deste domingo a Anápolis (GO), onde ficarão em quarentena por 18 dias Bolsonaro

"Para militar tudo é possível", afirmou Bolsonaro Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou há pouco que "tudo é possível" ao ser questionado se pretendia visitar os brasileiros repatriados da China, por causa do surto do novo coronavírus. A previsão é que o voo com os 31 resgatados chegue a Anápolis (GO) na madrugada deste domingo (9).

"Para militar tudo é possível", afirmou Bolsonaro, que ponderou, no entanto, não ter previsto ir ao hospital de trânsito da Aeronáutica na cidade, onde os repatriados ficarão em quarentena por 18 dias.

Os cidadãos brasileiros resgatados ficarão em apartamentos individuais ou, no caso dos que são pais ou mães de crianças menores, no mesmo quarto. O grupo inclui crianças de 2 e 3 anos e outras de 7 a 12 anos. As visitas estão proibidas.

Depois de participar do evento evangélico The Send, no Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília, Bolsonaro acompanhou junto a turistas a troca da Bandeira Nacional do lado de fora do Palácio da Alvorada e depois se recolheu à residência oficial.

Ataques e perseguições

No Mané Garrincha, Bolsonaro discursou para uma plateia de evangélicos e disse que sua trajetória no governo federal é marcada por "ataques, perseguições e incompreensões".

"Sabia que não ia ser fácil. Perseguições teriam, ataques e incompreensões, lutas por poder, mas sabia, acima de tudo, que teria sempre o povo ao nosso lado", afirmou o presidente, convidado para subir ao palco do evento.

Bolsonaro afirmou que houve uma mudança no país com sua eleição e que o governo agora respeita os valores familiares e "é temente a Deus". Ele disse que, a partir de sua posse no Palácio do Planalto, "palavras proibidas" — Deus, família e pátria — "começaram a se tornar comuns".

"Temos um governo que respeita os valores familiares. Temos um governo que deve lealdade a seu povo e, acima de tudo, que é temente a Deus. O Estado pode ser laico, mas Jair Bolsonaro é cristão."

Após a queixa e o aceno aos evangélicos, Bolsonaro pediu mais apoio ao público protestante presente no Estádio Nacional Mané Garrincha e agradeceu os votos recebidos nas eleições de 2018 - o segmento religioso foi um de seus pilares na campanha.

"Vocês decidiram, vocês foram ponto de inflexão há dois anos, decidindo mudar o destino do Brasil", afirmou. "Chegamos lá, mas não basta. Uma andorinha só não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha. O verão de 2018 será cada vez mais forte. Passamos a acreditar nas instituições e na maneira séria e honesta de fazer política. Vocês são os responsáveis por isso".

O presidente emocionou-se no palco e, sem citar o episódio da facada que levou em Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral de 2018, creditou a Deus o motivo de estar vivo.

"Se eu não sei como estou aqui, algo muito, mas muito importante me conforta: Deus sabe. Nada fazemos se não for por ele. Ninguém esperava que uma pessoa da minha origem, da minha atividade política conseguiria vencer o verdadeiro mecanismo, mais conhecido como establishment", disse.

