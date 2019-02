Bolsonaro não terá compromissos oficiais nesta sexta-feira Presidente da República está no hospital Albert Einstein e segue com visitas restritas, segundo recomendação médica Cirurgia Bolsonaro

Bolsonaro passou por cirurgia na segunda-feira (28) Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro continua em recuperação nesta sexta-feira (01) no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Na agenda oficial, não há compromissos nem despachos. Bolsonaro se recupera da cirurgia feita na segunda-feira (28) para reconstruir o trânsito intestinal.

O coronel Flávio Botelho Peregrino, que foi chefe da Agência Verde-Oliva, do Centro de Comunicação Social do Exército, terá função de substituir nesta sexta-feira o porta-voz oficial da presidência, o general Rêgo Barros.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou que não haverá coletiva no final do dia com atualizações sobre o presidente, como vinha ocorrendo desde o início da sua internação, no último domingo (27). Mas, a imprensa receberá nota informativa.

Bolsonaro segue com visitas restritas, segundo recomendação médica. Na quinta (31), ele despachou com o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira Francisco.