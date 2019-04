Bolsonaro não vê motivos para greve de caminhoneiros Insatisfeitos com o aumento de R$ 0,10 no preço do diesel, lideranças da categoria marcaram uma paralisação para o dia 29 de abril Bolsonaro

Governo diz que mantém canal aberto com a categoria Marcos Corrêa/PR

O porta-voz da Presidência da República, general Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira (22) que o presidente Jair Bolsonaro não vê motivo para uma nova greve geral de caminhoneiros.

Na semana passada, líderes dos caminhoneiros autônomos mostraram insatisfação com o pacote anunciado pelo governo federal e com o aumento de R$ 0,10 no preço do diesel e marcaram uma paralisação para o dia 29 de abril. Antes, eles esperavam por ações de Bolsonaro até 21 de maio.

"A expectativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, que mantém diuturnamente canal de ligação aberto com a categoria, é de que não há motivos para essa paralisação", disse Rêgo Barros.

O Gabinete de Segurança Institucional acompanhou a mobilização e fez análises de risco. Conforme o militar, o presidente está confiante de que não haverá paralisação por parte dos caminhoneiros, como decidido por parte da categoria na semana passada.

O general disse que o governo atua de forma proativa no gerenciamento da situação e fez referência ao patriotismo dos caminhoneiros. "Com base nesse espírito patriótico o presidente, somando-se ao acompanhamento realizado por outros órgãos do governo, entende que no momento as condições para estabelecimento dessa parada não se fazem presentes", relatou o porta-voz.

O porta-voz disse que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, dialoga com o setor para estabelecer e fiscalizar uma nova tabela do frete, outro pedido da categoria.

