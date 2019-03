Bolsonaro nega demissão de ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro respondeu pelas redes sociais sobre a informação que circulavam na noite desta quarta-feira (27) de que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, teria sido demitido.

"Sofro fake news diárias como esse caso da "demissão" do Ministro Velez. A mídia cria narrativas de que não governo, sou atrapalhado, etc", escreveu o Presidente da República em seu Twitter Oficial.

A pasta administrada por Vélez tem sido palcos de polêmicas no governo. A mais recente foi a demissão do presidente do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão que organiza e aplica a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), após a definição de mudanças na aplicação de avaliações da educação básica no país.