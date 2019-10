Do R7

Bolsonaro nega envolvimento e diz que Globo quer criar "baderna" Presidente da República negou ligação com o caso do assassinato de Marielle Franco e se colocou à disposição da Polícia do Rio de Janeiro Bolsonaro nega envolvimento no caso Marielle

Bolsonaro atacou Witzel Valdenio Vieira/PR - 28.10.2019

O presidente Jair Bolsonaro falou em entrevista exclusiva à Record TV sobre o vazamento de informações de um inquérito que tenta ligá-lo a um dos suspeitos apontados pela Polícia do Rio de Janeiro por matar a vereadora Marielle Franco. Bolsonaro apontou o governador Wilson Witzel como um dos responsáveis por vazar a informação para a TV Globo, que divulgou a informação no Jornal Nacional desta terça (29).

Bolsonaro negou qualquer envolvimento e afirmou que não estava no Rio de Janeiro no dia e hora das informações citadas neste vazamento.

"Eu não estava lá. É uma maneira sórdida, que querem de qualquer maneira deslegitimar o governo Jair Bolsonaro", afirmou o presidente da República, que avisou: "Globo, acabou a mamata de bilhões por ano para vocês". O presidente disse ainda que a Globo quer criar um clima que leve parte da poulação às ruas para pedir seu afastamento e provocar "baderna" no país como em outros países da América Latina, que enfrentarem problemas de instabilidade política recentes.

O presidente também se colocou à disposição da Polícia Civil do Rio para prestar um depoimento e esclarecer o assunto. Ele atribuiu a responsabilidade do vazamento ao governador do Rio de Janeiro e disse que isso aconteceu por motivação política.

"O governador se elegeu graças ao meu filho Flávio Bolsonaro, ele colou em nós o tempo todo. E ao assumir o Governo do Rio de Janeiro ele imediatamente já se tornou inimigo do Flávio, inimigo da minha família e imediatamente se lançou como candidato a presidente para 2022. Para atingir seu objetivo ele tem que destruir a família Bolsonaro e este inquérito é conduzido pelo Polícia Civil do Rio de Janeiro", afirmou Bolsonaro.

