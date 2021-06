Bolsonaro: 'No que depender do governo, haverá Copa América' Presidente não vê problema na realização do evento no Brasil desde que seguidos os protocolos sanitários de outros torneios

Bolsonaro durante sua visita ao Amazonas no fim de semana Marcos Corrêa/PR - 28.05.2021

O presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu que haverá Copa América no Brasil, mesmo com o agravamento da pandemia no país, no que depender dele e de seus ministros. A afirmação foi feita durante tradicional conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã desta terça-feira (1º).

"Fui instado pela CBF [Confederação Brasileira de Futebol], ontem (31), conversei com todos os ministros interessados e, de nossa parte, positivo", disse.

Bolsonaro atribuiu às críticas para a realização do torneio de futebol em solo nacional à pressão da TV Globo, que não tem neste ano os direitos de tramissão do campeonato. Na avaliação do presidente, se outros campeonatos locais e de fora são realizados no Brasil, não há razões para impedir a realização do evento esportivo.

"Agora, movimento da Globo contrário, porque o direito de transmissão é do SBT. Não está havendo jogo da Libertadores? Não está havendo da Sulamericana? Não começam agora, na sexta-feira [25], as Eliminatórias para a Copa do Mundo? Ninguém fala nada, não tem problema nenhum", argumentou o chefe do executivo federal.

"É a pressão dessa imprensa chamada Globo. No que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da Saúde, haverá. Já está acertado. Protocolo é o mesmo da Libertadores, é o mesmo da Sulamericana. Temos jogo da Eliminatórias e da Libertadores", acrescentou.

Bolsonaro relembrou de sua visita ao Equador, próximo adversário da seleção brasileira nas Eliminatórias, para a posse do presidente Guillermo Lasso. "Por coincidência estive lá há duas semanas e o que minha equipe teve de fazer? Um exame no dia interior. E fomos e voltamos. Futebol é a mesma coisa. Não tem que inventar nada agora no tocante à Sulamericana [na verdade, Copa América]. Haverá Sulamericana [Copa América] no que depender do governo federal", afirmou.

Aos apoiadores perguntou se alguém é contra o torneio no Brasil e, antes da resposta, ironizou a TV Globo. "Alguém é contra? [Então] Vamos acabar com a Libertadores também. TV Globo: perderam. E abre o olho para 2022."

Após o anúncio da Conmebol da realização do torneio em solo brasileiro, nesta segunda (31), o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse no final da tarde que o governo federal ainda não deu o aval para a realização da Copa América 2021 no Brasil.

Depois de reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e representante da CBF, Ramos afirmou que, caso seja liberado, o evento não terá público, deverá reunir 10 times, com 65 pessoas de cada delegação vacinadas.

Inicialmente, o torneio seria disputado em Colômbia e Argentina. Porém, os problemas políticos e sociais no primeiro país levaram a organização a decidir levar os jogos apenas para a Argentina. No domingo, contudo, a confederação sul-americana informou que, diante da pandemia do novo coronavírus, a Argentina não poderia receber o tradicional torneio de seleções.

A CONMEBOL @CopaAmerica 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e final do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela CONMEBOL nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente! — CONMEBOL  (@CONMEBOLBR) May 31, 2021