Bolsonaro nomeia advogada como juíza substituta no TSE Maria Bucchianeri substitui Carlos Horbach, que assumiu como ministro titular da Corte após a saída de Tarcísio Vieira de Carvalho

Nomeação de Bolsonaro contra no Diário Oficial Marcelo Camargo/Agência Brasil - 1.6.2021

O presidente Jair Bolsonaro emitiu decreto nomeando a advogada Maria Claudia Bucchianeri como ministra substituta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A indicação consta em ato normativo publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (24).

Maria Bucchianeri substitui Carlos Bastide Horbach, que assumiu como ministro titular da Corte após Tarcísio Vieira de Carvalho Neto deixar o posto. Ela se tornou a favorita ao cargo após receber apoio público da Anajure (Associação Nacional dos Juristas Evangélicos) no dia 1º de junho.

Os ministros substitutos terão papel importante no próximo ano, como analisar questões envolvendo propaganda política dos candidatos ao Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro deve concorrer a reeleição. A advogada mantém diálogo com os mais diversos grupos políticos. Já defendeu na Justiça desde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).

A nomeação de Bucchianeri vem em um momento em que Bolsonaro busca se reaproximar dos evangélicos, de olho nas eleições de 2022. Em julho, o presidente deve indicar o AGU (Advogado-Geral da União), André Mendonça, para o STF (Supremo Tribunal Federal), em substituição ao ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta. Mendonça é o favorito à vaga por se adequar ao perfil "terrivelmente evangélico", prometido pelo chefe do Planalto a apoiadores.