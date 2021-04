Bolsonaro nomeia André Costa como secretário de Comunicação Decreto com a nomeação do coronel da Polícia Militar foi publicado nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial da União Bolsonaro nomeia coronel André Costa como novo secretário de Comunicação

A- A+

André Costa Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta sexta-feira (16) o coronel da Polícia Militar André Costa para o cargo de secretário especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. A escolha foi antecipada pelo colunista do R7 Thiago Nolasco em seu blog. Costa ocupará o lugar do almirante Flávio Rocha, que deixou o cargo.

Costa era desde junho assessor especial da Presidência. O policial do Distrito Federal foi levado para o governo pelo ex-chefe da Secretaria-Geral e hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira.

Quem está comandando o processo de mudança na Secretaria de Comunicação é, no entanto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele quer alguém que tenha trânsito no terceiro andar do Palácio do Planalto, que é onde fica o presidente. "Rocha estava ocupando duas secretarias especiais e preferiu ficar na SAE (Secretário de Assuntos Especiais), [cargo que] já estava acumulando havia um ano e meio", disse.

Rocha, que é um dos homens de confiança de Bolsonaro, assumiu o cargo em 11 de março no lugar de Fábio Wajngarten.