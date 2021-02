Bolsonaro nomeia deputado João Roma novo ministro da Cidadania

A- A+

Roma é o novo ministro da Cidadania, que cuida do auxílio emergencial e Bolsa Família Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O deputado federal João Ribeiro Roma (Republicanos-BA) é o novo ministro da Cidadania. A nomeação feita pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada em decreto na tarde desta sexta-feira (12). O ex-ministro da pasta, Onyx Lorenzoni, foi nomeado para comandar a Secretaria-Geral da Presidência da República, que era chefiada de forma interina por Pedro Marques, desde a saída de Jorge Oliveira para o TCU (Tribunal de Contas da União).

A troca havia sido antecipada pelo R7 Planalto. O perfil "mais executivo" do deputado federal teria se destacado para a escolha do comando do partido fazer a sua indicação ao cargo. O parlamentar superou outros cotados, como Márcio Marinho.

Na última terça-feira (9), Bolsonaro se reuniu com 22 ministros, com exceção do vice-presidente Hamilton Mourão, e negou que faria uma ampla reforma ministerial, como havia sido discutido anteriormente. O presidente disse que, por enquanto, a única mudança será na Cidadania, ministério importante que cuida do auxílio emergencial e do programa Bolsa Família.

Com a escolha de Roma, não há perda de vagas na bancada do partido da Câmara. Assumirá o posto a suplente Tia Eron, também do Republicanos. A expectativa é que o Planalto confirme Roma no ministério nas próximas horas.