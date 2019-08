Bolsonaro nomeia Rasmussen como embaixador do turismo Biólogo afirma em vídeo publicado no Twitter que intenção é atrair mais estrangeiros para locais fora do eixo tradicional do turismo brasileiro Bolsonaro anuncia Richard Rasmussen como embaixador do turismo

Richard Rasmussen, que atuará na área do turismo Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na sexta-feira (2) pelo Twitter que o biólogo e apresentador Richard Rasmussen será embaixador do turismo no Brasil. “Richard Rasmussen, com muita honra, é o Embaixador do Turismo no Brasil”, tuitou o presidente.

Juntamente com o texto, foi publicado um vídeo de apresentação no qual o apresentador fala que o plano da Embratur é mostrar para o turista estrangeiro outros pontos de atração além do "eixo vicioso de turismo brasileiro. Mostrar que tem um Brasil continental com a maiores florestas tropicais do mundo, existe a maior planície alagável do planeta que é o Pantanal, existe uma costa com ilhas oceânicas incríveis”, diz.

- Richard Rasmussen, com muita honra, é o Embaixador do Turismo no Brasil.  pic.twitter.com/QUbTygcH6R — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 2, 2019

Rasmussen complementa dizendo que levar mais turistas para esses locais contribui para a preservação do meio ambiente e para gerar renda nessas regiões.

A Embratur é uma autarquia do Ministério do Turismo.

Rasmussen é formado em biologia e economia. Atuou como apresentador na RecordTV e em outras emissoras e tem um canal no Youtube.

Leia mais: Richard Rasmussen fala sobre carreira, Copa e manifestações no Cartão de Visita