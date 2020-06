Do R7, com Agência Brasil

Bolsonaro oficializa coronel como número 2 do Ministério da Saúde Antonio Elcio Franco Filho exercia função de secretário-executivo adjunto desde que Eduardo Pazuello assumiu interinamente a pasta

Reprodução/Google Street View

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quinta-feira (4) o coronel Antônio Elcio Franco Filho como secretário executivo do Ministério da Saúde. Ele entra no lugar de Eduardo Pazuello, que assumiu interinamente o comando do ministério ex-ministro Nelson Teich.

Desde o mês passado, Franco já era adjunto da Secretaria Executiva da pasta. A portaria de nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Oficial da reserva do Exército desde março de 2019, de lá para cá, Franco trabalhou na Casa Civil do governo de Roraima e foi secretário de Saúde do estado. Também atuou como consultor da prefeitura de Boa Vista.

É mestre em operações militares e ciências militares e atuou nas operações de segurança e defesa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e como subcomandante e chefe do Estado-Maior da Força de Pacificação no Complexo de Favelas da Maré, em 2014.