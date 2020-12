Bolsonaro parabeniza Biden por vitória em eleição nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro Alan Santos/PR - 14.12.2020

O presidente Jair Bolsonaro finalmente reconheceu a vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Nesta terça-feira (15), ele felicitou o democrata publicamente, um dia após o Colégio Eleitoral dos EUA ter ratificado o resultado da eleição norte-americana de 3 de novembro.

Na mensagem a Biden divulgada pelo governo brasileiro e nas redes sociais do presidente, Bolsonaro fala em aproximação. "Saudações ao Presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo 'a terra dos livres e o lar dos corajosos".

Bolsonaro prossegue e fala em aliança entre os dos países. "Estarei pronto a trabalhar com V. Exa. e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos."

Bolsonaro afirmou torcer por reeleição de Trump nos EUA

Aliado declarado de Donald Trump, Bolsonaro fez nas últimas semanas coro ao discurso do candidato derrotado, afirmando que as eleições norte-americanas haviam sido fraudadas.

"Agora, a imprensa não divulga, mas eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar. Mas realmente teve muita fraude lá, isso ninguém discute", disse o presidente do Brasil no fim de novembro, sem apresentar provas sobre as acusações.

Desde a declaração do resultado da eleição nos EUA, cédulas foram recontadas em parte dos estados e Trump acionou a Justiça para tentar reverter a derrota nas urnas.

Ao longo da segunda-feira (14), os delegados se reuniram em todos os 50 Estados (mais o Distrito de Columbia, onde fica a capital, Washington) que são representados no colégio. À noite, com o resultado dos votos no Havaí, o Colégio Eleitoral oficializou a vitória de Biden com 306 votos. O número mínimo para ser eleito é de 270 votos.

Na votação popular, Biden conquistou 81.282.896 votos, ou 51,6% do total, a maior votação da história do país. Por sua vez, Trump foi a segunda pessoa mais votada em uma eleição, com 74.222.484 votos (46,8% do total).

Os votos por escrito serão enviados para o Congresso dos EUA. Em 6 de janeiro, após a Câmara dos Representantes tomar posse, os envelopes vão ser abertos e as cédulas, contadas para confirmar mais uma etapa da eleição.

A posse de Biden, que será o 46º presidente do país, está marcada para o dia 20 de janeiro.