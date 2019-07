Bolsonaro parabeniza Boris Johnson por eleição para primeiro-ministro

Presidente usou Twitter para cumprimentar Johnson Marcos Corrêa/PR - 22.07.2019

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou em sua conta no Twitter Boris Johnson por ter sido escolhido nesta terça-feira (23) líder do Partido Conservador, cargo que lhe dará o posto de primeiro-ministro do Reino Unido, e disse que Johnson poderá contar com o Brasil em assuntos como a busca pelo livre comércio.

"Parabéns @BorisJohnson, novo primeiro-ministro do Reino Unido, eleito com o compromisso louvável de respeitar os desígnios do povo britânico. Conte com o Brasil na busca por livre comércio, na promoção da prosperidade para nossos povos, e na defesa da liberdade e da democracia", escreveu Bolsonaro na rede social.

Johnson chega ao posto de premiê britânico com o compromisso de realizar o Brexit, a saída britânica da União Europeia, mesmo que sem um acordo de retirada, após o pacto fechado por sua antecessora, Theresa May, ter sido rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico. O prazo para a saída britânica da UE é outubro deste ano.

Johnson se soma a outros líderes mundiais, mais à direita e, portanto, alinhados à ideologia de Bolsonaro, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que pode abrir caminho para uma aproximação entre Brasil e Reino Unido, como tem ocorrido nas relações entre Brasília e Washington.

