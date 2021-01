Bolsonaro parabeniza chanceler após liberação de vacina pela Índia

A- A+

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou nesta quinta-feira (21) o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, após o governo da Índia liberar as exportações de vacinas contra a covid-19 para o Brasil. As primeiras remessas serão enviadas na sexta-feira (22), segundo a agência "Reuters".

As vacinas desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford estão sendo fabricadas no Instituto Serum da Índia, o maior produtor mundial de vacinas, que recebeu pedidos de países de todo o mundo. O uso emergencial do imunizante já foi aprovado no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

"Meus cumprimentos ao ministro Ernesto Araújo e servidores do Itamaraty pelo trabalho realizado", escreveu Bolsonaro nas redes sociais.